***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 5.458.424 23.303.946 1.525.366 3.058.500Satışların MaliyetiNot:28 -993.607 -1.741.253 -353.633 -450.424TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.464.817 21.562.693 1.171.733 2.608.076BRÜT KAR (ZARAR)4.464.817 21.562.693 1.171.733 2.608.076Genel Yönetim GiderleriNot:29 -3.214.793 -4.813.526 -1.213.162 169.092Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 4.057.718 1.188.710 3.076.359 38.542Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -2.166.431 -2.442.036 -309.870 -226.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.141.311 15.495.841 2.725.060 2.588.727Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 10.966.141 12.373.573 3.488.926 4.178.532Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot:32 -2.248.588 -124.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.858.864 27.869.414 6.089.291 6.767.259Finansman GelirleriNot:32 488.151 1.403.093 34.526 -71.846Finansman GiderleriNot:33 -51.171.543 -24.531.869 -2.063.276 -5.568.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080DÖNEM KARI (ZARARI)-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.768.557 -27.588.718Dönem Karı (Zararı)-38.824.528 4.740.638Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-38.824.528 4.740.638Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.873.188 -5.982.234Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 24.592 185.364Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.189.293 -18.066Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.189.293 -18.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-49.698 128.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 -49.698 128.490Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.309.737 3.727.992Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -10.966.141 -12.373.573Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 31.275.878 16.089.924Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10-11 2.926Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot:10-11 8.715Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.777.850 -10.006.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.719.897 -33.854.008Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 12.237.674 -9.845.954İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 12.237.674 -9.845.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 24.470.366 -26.422.747İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 24.470.366 -26.422.747Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 74.068Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 8.788.693 -2.251.155Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -428.109 -1.862.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 -428.109 -1.862.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 162.385 -155.385Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.108.912 2.050.267İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.108.912 2.050.267Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-802.235 668.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.817.789 3.890.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.817.789 3.890.834Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.768.557 -35.095.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-48.183Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.555.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.628.799 14.550.983Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -110.170Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -110.170Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -5.337.342 -1.392.124Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot:11 3.679.704Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarNot:11 3.679.704Alınan FaizNot:33 10.966.141 12.373.573FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.408.115 12.964.986Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 10.964.281 29.602.845Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları29.602.845Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 10.964.281Ödenen FaizNot:33 -33.372.396 -16.637.859YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.759 -72.749Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.759 -64.391DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 112.359 190.746DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 101.600 126.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.03.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 101.600 112.359Ticari AlacaklarNot:10 29.097.733 33.108.156İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 29.097.733 33.108.156Diğer AlacaklarNot:11 97.453.254 92.930.203İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 97.237.704 91.203.841İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 215.550 1.726.362Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.827.397 2.631.548İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.797.851 2.631.548Diğer Dönen VarlıklarNot:26 326.930 159.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 159.062ARA TOPLAM128.806.914 128.941.328TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.806.914 128.941.328DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.105.768 19.012.769İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.105.768 19.012.769Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 746.719.159 561.507.700Maddi Duran VarlıklarNot:18 157.223 36.327Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 157.223 36.327Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.549 7.330Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.549 7.330Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 26.492.035 27.090.709İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 25.884.732 24.254.492İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 607.303 2.836.217TOPLAM DURAN VARLIKLAR792.479.734 607.654.835TOPLAM VARLIKLAR921.286.648 736.596.163KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 34.181.927 26.019.231Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 422.131.029 330.688.847Ticari BorçlarNot:10 1.830.811 1.809.314İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 225.837 566.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 1.604.974 1.242.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 998.652 669.819Diğer BorçlarNot:11 23.039.930 17.554.418İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 238.385 238.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 22.801.545 17.316.034Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.268 772.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.268 772.532Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.489.043 2.025.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 280.569 198.081Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.208.474 1.827.868ARA TOPLAM484.833.660 379.540.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER484.833.660 379.540.110UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar25.153.561İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.153.561Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 673.980 608.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 673.980 608.953Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 7.073.057 70.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 7.073.057 70.043TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.900.598 678.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER517.734.258 380.219.106ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 403.552.390 356.377.057Ödenmiş Sermaye110.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-137.505 -181.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137.505 -181.544Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137.505 -181.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)389.160.669 303.204.847Yabancı Para Çevrim Farkları389.160.669 303.204.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-77.528.383 -96.360.702Net Dönem Karı veya Zararı-38.824.528 18.832.319TOPLAM ÖZKAYNAKLAR403.552.390 356.377.057TOPLAM KAYNAKLAR921.286.648 736.596.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227TransferlerNot:27 -75.407.097 75.407.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -26.210 15.592.716 4.740.638 20.307.144 20.307.144Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -145.182 275.063.480 3.685.272 -96.360.702 4.740.638 314.180.371 314.180.371Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 -1.519.741 18.716.606TransferlerNot:27 18.832.319 -18.832.319Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 44.039 85.955.822 -38.824.528 47.175.333 47.175.333Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -137.505 389.160.669 3.685.272 -77.528.383 -38.824.528 403.552.390 403.552.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 -38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.039 -26.210 44.039 -19.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)44.039 -26.210 44.039 -19.185Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 85.955.822 15.592.716 61.890.745 22.836.485Yabancı Para Çevrim Farkları85.955.822 15.592.716 61.890.745 22.836.485DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.999.861 15.566.506 61.934.784 22.817.300TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.175.333 20.307.144 65.995.325 23.944.380Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları47.175.333 20.307.144 65.995.325 23.944.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906764BIST