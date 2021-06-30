***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.06.2021 22:46
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not:28 25.517.004 23.882.546
Satışların Maliyeti
Not:28 -2.216.741 -1.930.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.300.263 21.951.587
BRÜT KAR (ZARAR)
23.300.263 21.951.587
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -4.433.567 -7.159.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 5.428.723 34.303.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -36.972.228 -8.745.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.676.809 40.350.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 14.330.889 16.362.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.654.080 56.712.746
Finansman Gelirleri
Not:32 20.542.526 26.055.497
Finansman Giderleri
Not:33 -13.543.783 -63.935.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.652.823 18.832.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.652.823 18.832.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.652.823 18.832.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.652.823 18.832.320
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.521.253 -3.648.707
Dönem Karı (Zararı)
8.652.823 18.832.319
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.652.823 18.832.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.474.734 7.109.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 402.688 216.673
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-778.793 859.162
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-778.793 -11.862
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 871.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-141.405 32.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -141.405 32.042
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.003.385 29.728.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -14.330.889 -16.362.636
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 11.310.210 46.088.012
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 2.959
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 17.294
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.499.101 4.328.873
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.545.262 -28.055.567
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.545.262 -28.055.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
114.420.155 -29.538.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 17.920.326 -9.098.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 17.920.326 -9.098.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 33.467.557 -17.196.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 33.467.557 -17.196.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 11.549.584 -2.248.497
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -595.760 -1.865.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -595.760 -1.865.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -3.663 -286.760
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.687.497 4.199.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.687.497 4.199.649
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-883.705 662.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.278.319 -3.704.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.278.319 -3.704.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.598.244 -3.596.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-76.991 -52.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.253.889 17.116.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.639
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.639
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -47.584.778 1.301.967
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -656.523
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -656.523
Alınan Faiz
Not:33 14.330.889 16.362.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.282.126 -13.581.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -45.364.031 37.549.659
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 -45.364.031 37.549.659
Ödenen Faiz
Not:33 -12.918.095 -51.131.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.985.238 -113.389
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.985.238 -78.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 112.359 190.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 24.097.597 112.359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.03.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 24.097.597 112.359
Ticari Alacaklar
Not:10 26.886.948 33.108.156
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 26.886.948 33.108.156
Diğer Alacaklar
Not:11 99.882.145 92.930.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 99.795.345 91.203.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 86.800 1.726.362
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.163.730 2.631.548
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.163.730 2.631.548
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 371.645 159.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 371.645 159.062
ARA TOPLAM
153.402.065 128.941.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.402.065 128.941.328
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.773 19.012.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.773 19.012.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 796.343.900 561.507.700
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 162.768 36.327
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 162.768 36.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.285 7.330
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.285 7.330
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 26.529.345 27.090.709
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 26.412.344 24.254.492
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 117.001 2.836.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
842.147.071 607.654.835
TOPLAM VARLIKLAR
995.549.136 736.596.163
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 11.288.874 26.019.231
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 74.865.270 330.688.847
Ticari Borçlar
Not:10 1.853.971 1.809.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 319.957 566.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 1.534.014 1.242.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 903.243 669.819
Diğer Borçlar
Not:11 28.418.397 17.554.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 5.222.908 238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 23.195.489 17.316.034
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.270 772.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.270 772.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.410.602 2.025.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 242.686 198.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.167.916 1.827.868
ARA TOPLAM
119.902.627 379.540.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.902.627 379.540.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 351.449.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.449.236
Banka Kredileri
8 351.449.236
Diğer Borçlar
25.153.566
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.153.566
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 688.491 608.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 688.491 608.953
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 5.978.300 70.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 5.978.300 70.043
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
383.269.593 678.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.172.220 380.219.106
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 492.376.916 356.377.057
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-203.648 -181.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-203.648 -181.544
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-203.648 -181.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
430.573.986 303.204.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
430.573.986 303.204.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-77.528.382 -96.360.702
Net Dönem Karı veya Zararı
8.652.823 18.832.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
492.376.916 356.377.057
TOPLAM KAYNAKLAR
995.549.136 736.596.163
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -62.572 43.734.082 18.832.320 62.503.830 62.503.830
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.846 3.685.272 -96.360.702 18.832.320 356.377.057 356.377.057
Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.320 356.377.057 356.377.057
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606
Transferler
Not:27 18.832.320 -18.832.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -22.104 127.369.140 8.652.823 135.999.859 135.999.859
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.987 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 8.652.823 18.832.320
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.104 -62.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.104 -62.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 127.369.140 43.734.082
Yabancı Para Çevrim Farkları
127.369.140 43.734.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.347.036 43.671.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.999.859 62.503.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.999.859 62.503.830
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945312
BIST