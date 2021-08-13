***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 2.012.162 592.140Satışların MaliyetiNot:28 -907.947 -352.109TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.104.215 240.031BRÜT KAR (ZARAR)1.104.215 240.031Genel Yönetim GiderleriNot:29 -2.942.066 -1.079.915Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 1.046.428 209.100Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -60.549 -712.973ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-851.972 -1.343.757Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 4.070.596 3.718.250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.218.624 2.374.493Finansman GelirleriNot:32 2.605.493 23.921.557Finansman GiderleriNot:33 -5.710.686 -37.946.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113.431 -11.650.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)113.431 -11.650.842DÖNEM KARI (ZARARI)113.431 -11.650.842Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları113.431 -11.650.842Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.490.504 2.147.186Dönem Karı (Zararı)113.431 -11.650.842Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)113.431 -11.650.842Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.423.677 4.582.799Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 89.418 7.065Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-154.028 -182.950Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-154.028 -182.950Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler559.484 40.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 5.683 40.823Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler553.801Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.084.305 6.080.159Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -4.070.596 -3.718.250Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 1.006.666 9.798.409Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-20.375Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.165.754 -1.362.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.180.258 9.215.229Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -164.207 558.020İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 -164.207 558.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 4.390.829 5.255.466İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 4.390.829 5.255.466Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 -965.120 710.072Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 697.313 2.557.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 697.313 2.557.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 142.463 12.973Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.617.954 -63.400İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.617.954 -63.400Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-9.241 -38.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-654.341 222.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-654.341 222.912Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.490.504 2.147.186YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.370.264 5.020.217Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -700.332 1.301.967Alınan FaizNot:33 4.070.596 3.718.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.267.481 -7.165.997Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri35.111.478Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 -29.812.509 2.850.593Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 -29.812.509 2.850.593Ödenen FaizNot:33 -1.031.488 -10.016.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.241 1.406NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.241 1.406DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 24.097.597 112.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 24.244.838 113.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.03.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 24.244.838 24.097.597Ticari AlacaklarNot:10 28.602.596 26.886.948İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 26.921.025 26.886.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 1.681.571Diğer AlacaklarNot:11 102.422.678 99.882.145İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 102.411.393 99.795.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 11.285 86.800Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.683.341 2.163.730İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.683.341 2.163.730Diğer Dönen VarlıklarNot:26 446.675 371.645İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 446.675 371.645ARA TOPLAM157.400.128 153.402.065TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR157.400.128 153.402.065DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.105.762 19.105.773İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.105.762 19.105.773Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 842.399.289 796.343.900Maddi Duran VarlıklarNot:18 163.898 162.768Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 163.898 162.768Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.514 5.285Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.514 5.285Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 29.608.241 26.529.345İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 26.818.886 117.001İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.789.355 26.412.344TOPLAM DURAN VARLIKLAR891.282.704 842.147.071TOPLAM VARLIKLAR1.048.682.832 995.549.136KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 11.288.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 432.701.939 426.314.506Ticari BorçlarNot:10 2.656.823 1.853.971İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 512.228 319.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 2.144.595 1.534.014Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 1.097.124 903.243Diğer BorçlarNot:11 21.998.004 28.418.397İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 1.204.916 5.222.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 20.793.088 23.195.489Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.267 162.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.267 162.270Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.164.517 2.410.602Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 259.744 242.686Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 1.904.773 2.167.916Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler369.260İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler369.260ARA TOPLAM461.149.934 471.351.863TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER461.149.934 471.351.863UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar25.153.563 25.153.566İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.153.563 25.153.566Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 730.266 688.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 730.266 688.491Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 6.170.707 5.978.300İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 6.170.707 5.978.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.054.536 31.820.357TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER493.204.470 503.172.220ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 555.478.362 492.376.916Ödenmiş Sermaye145.111.478 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-210.690 -203.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.690 -203.648Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.690 -203.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)458.457.565 430.573.986Yabancı Para Çevrim Farkları458.457.565 430.573.986Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-68.875.559 -77.528.382Net Dönem Karı veya Zararı113.431 8.652.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR555.478.362 492.376.916TOPLAM KAYNAKLAR1.048.682.832 995.549.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057TransferlerNot:27 18.832.319 -18.832.319Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 24.065.077 -11.650.842 12.414.235 12.414.235Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 327.269.924 3.685.272 -77.528.383 -11.650.842 368.791.292 368.791.292Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000TransferlerNot:27 8.652.823 -8.652.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -7.042 27.883.579 113.431 27.989.968 27.989.968Sermaye ArttırımıNot:27 35.111.478 35.111.478 35.111.478Dönem Sonu Bakiyeler145.111.478 -1.519.741 18.716.606 -210.690 458.457.565 3.685.272 -68.875.559 113.431 0 555.478.362 555.478.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 113.431 -11.650.842DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.042Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.042Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 27.883.579 24.065.077Yabancı Para Çevrim Farkları27.883.579 24.065.077DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.876.537 24.065.077TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.989.968 12.414.235Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.989.968 12.414.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958109BIST