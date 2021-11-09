***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









748.505.660 492.376.916Ödenmiş Sermaye330.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-210.647 -203.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.647 -203.648Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-210.647 -203.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)458.161.082 430.573.986Yabancı Para Çevrim Farkları458.161.082 430.573.986Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-68.875.559 -77.528.382Net Dönem Karı veya Zararı8.548.647 8.652.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR748.505.660 492.376.916TOPLAM KAYNAKLAR1.111.871.482 995.549.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057TransferlerNot:27 18.832.319 -18.832.319Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 47.348 88.302.376 -42.885.069 45.464.655 45.464.655Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -134.196 391.507.223 3.685.272 -77.528.383 -42.885.069 0 401.841.712 401.841.712Cari Dönem 01.04.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000TransferlerNot:27 8.652.823 -8.652.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -6.999 27.587.096 8.548.647 36.128.744 36.128.744Sermaye ArttırımıNot:27 220.000.000 220.000.000 220.000.000Dönem Sonu Bakiyeler330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -210.647 458.161.082 3.685.272 -68.875.559 8.548.647 0 748.505.660 748.505.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 8.548.647 -42.885.069 8.435.216 -31.234.227DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.999 47.348 42 47.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.999 47.348 42 47.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 27.587.096 88.302.376 -296.482 64.237.299Yabancı Para Çevrim Farkları27.587.096 88.302.376 -296.482 64.237.299DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.580.097 88.349.724 -296.440 64.284.647TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.128.744 45.464.655 8.138.776 33.050.420Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.128.744 45.464.655 8.138.776 33.050.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976652BIST