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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 21:27
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

748.505.660 492.376.916
Ödenmiş Sermaye
330.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.647 -203.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.647 -203.648
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.647 -203.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
458.161.082 430.573.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
458.161.082 430.573.986
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-68.875.559 -77.528.382
Net Dönem Karı veya Zararı
8.548.647 8.652.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
748.505.660 492.376.916
TOPLAM KAYNAKLAR
1.111.871.482 995.549.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057
Transferler
Not:27 18.832.319 -18.832.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 47.348 88.302.376 -42.885.069 45.464.655 45.464.655
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -134.196 391.507.223 3.685.272 -77.528.383 -42.885.069 0 401.841.712 401.841.712
Cari Dönem 01.04.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000
Transferler
Not:27 8.652.823 -8.652.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -6.999 27.587.096 8.548.647 36.128.744 36.128.744
Sermaye Arttırımı
Not:27 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -210.647 458.161.082 3.685.272 -68.875.559 8.548.647 0 748.505.660 748.505.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 8.548.647 -42.885.069 8.435.216 -31.234.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.999 47.348 42 47.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.999 47.348 42 47.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 27.587.096 88.302.376 -296.482 64.237.299
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.587.096 88.302.376 -296.482 64.237.299
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.580.097 88.349.724 -296.440 64.284.647
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.128.744 45.464.655 8.138.776 33.050.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.128.744 45.464.655 8.138.776 33.050.420



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976652


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