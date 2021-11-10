***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 25.517.004 23.882.546Satışların MaliyetiNot:28 -2.216.741 -1.930.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.300.263 21.951.587BRÜT KAR (ZARAR)23.300.263 21.951.587Genel Yönetim GiderleriNot:29 -4.433.567 -7.159.687Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 5.428.723 34.303.559Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -36.972.228 -8.745.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.676.809 40.350.110Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 14.330.889 16.362.636FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.654.080 56.712.746Finansman GelirleriNot:32 20.542.526 26.055.497Finansman GiderleriNot:33 -13.543.783 -63.935.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.652.823 18.832.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.652.823 18.832.320DÖNEM KARI (ZARARI)8.652.823 18.832.320Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.652.823 18.832.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.521.253 -3.648.707Dönem Karı (Zararı)8.652.823 18.832.319Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.652.823 18.832.319Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.474.734 7.109.518Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 402.688 216.673Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-778.793 859.162Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-778.793 -11.862Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:13 871.024Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-141.405 32.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 -141.405 32.042Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.003.385 29.728.335Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -14.330.889 -16.362.636Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 11.310.210 46.088.012Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10-11 2.959Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot:10-11 17.294Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.499.101 4.328.873Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.545.262 -28.055.567Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.545.262 -28.055.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler114.420.155 -29.538.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 17.920.326 -9.098.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 17.920.326 -9.098.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 33.467.557 -17.196.332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 33.467.557 -17.196.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 11.549.584 -2.248.497Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -595.760 -1.865.712İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 -595.760 -1.865.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 -3.663 -286.760Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.687.497 4.199.649İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)35.687.497 4.199.649Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-883.705 662.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.278.319 -3.704.839Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.278.319 -3.704.839Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları115.598.244 -3.596.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-76.991 -52.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.253.889 17.116.719Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 108.639Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 108.639Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -47.584.778 1.301.967Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot:11 -656.523Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarNot:11 -656.523Alınan FaizNot:33 14.330.889 16.362.636FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.282.126 -13.581.401Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 -45.364.031 37.549.659Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 -45.364.031 37.549.659Ödenen FaizNot:33 -12.918.095 -51.131.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.985.238 -113.389Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi35.002NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.985.238 -78.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 112.359 190.746DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 24.097.597 112.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.03.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 24.097.597 112.359Ticari AlacaklarNot:10 26.886.948 33.108.156İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 26.886.948 33.108.156Diğer AlacaklarNot:11 99.882.145 92.930.203İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 99.795.345 91.203.841İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 86.800 1.726.362Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.163.730 2.631.548İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 2.163.730 2.631.548Diğer Dönen VarlıklarNot:26 371.645 159.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 371.645 159.062ARA TOPLAM153.402.065 128.941.328TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR153.402.065 128.941.328DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.105.773 19.012.769İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.105.773 19.012.769Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 796.343.900 561.507.700Maddi Duran VarlıklarNot:18 162.768 36.327Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 162.768 36.327Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.285 7.330Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 5.285 7.330Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 26.529.345 27.090.709İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 26.412.344 24.254.492İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 117.001 2.836.217TOPLAM DURAN VARLIKLAR842.147.071 607.654.835TOPLAM VARLIKLAR995.549.136 736.596.163KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 11.288.874 26.019.231Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 74.865.270 330.688.847Ticari BorçlarNot:10 1.853.971 1.809.314İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 319.957 566.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 1.534.014 1.242.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 903.243 669.819Diğer BorçlarNot:11 28.418.397 17.554.418İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 5.222.908 238.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 23.195.489 17.316.034Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.270 772.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 162.270 772.532Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.410.602 2.025.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 242.686 198.081Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.167.916 1.827.868ARA TOPLAM119.902.627 379.540.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.902.627 379.540.110UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 351.449.236İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar351.449.236Banka Kredileri8 351.449.236Diğer Borçlar25.153.566İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.153.566Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 688.491 608.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 688.491 608.953Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 5.978.300 70.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 5.978.300 70.043TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER383.269.593 678.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER503.172.220 380.219.106ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 492.376.916 356.377.057Ödenmiş Sermaye110.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-203.648 -181.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-203.648 -181.544Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-203.648 -181.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)430.573.986 303.204.847Yabancı Para Çevrim Farkları430.573.986 303.204.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-77.528.382 -96.360.702Net Dönem Karı veya Zararı8.652.823 18.832.319TOPLAM ÖZKAYNAKLAR492.376.916 356.377.057TOPLAM KAYNAKLAR995.549.136 736.596.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227TransferlerNot:27 -75.407.097 75.407.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -62.572 43.734.082 18.832.320 62.503.830 62.503.830Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.846 3.685.272 -96.360.702 18.832.320 356.377.057 356.377.057Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.320 356.377.057 356.377.057Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 -1.519.741 18.716.606TransferlerNot:27 18.832.320 -18.832.320Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -22.104 127.369.140 8.652.823 135.999.859 135.999.859Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.987 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 8.652.823 18.832.320DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.104 -62.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.104 -62.572Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 127.369.140 43.734.082Yabancı Para Çevrim Farkları127.369.140 43.734.082DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)127.347.036 43.671.510TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.999.859 62.503.830Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları135.999.859 62.503.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976896BIST