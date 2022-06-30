***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 13.392.576 25.517.004Satışların MaliyetiNot:28 -2.868.135 -2.216.741TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.524.441 23.300.263BRÜT KAR (ZARAR)10.524.441 23.300.263Genel Yönetim GiderleriNot:29 -12.121.563 -4.433.567Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 275.633.765 5.428.723Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -733.423 -36.972.228ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)273.303.220 -12.676.809Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 16.075.236 14.330.889FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)289.378.456 1.654.080Finansman GelirleriNot:32 8.475.519 20.542.526Finansman GiderleriNot:33 -80.871.612 -13.543.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)216.982.363 8.652.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)216.982.363 8.652.823DÖNEM KARI (ZARARI)216.982.363 8.652.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları216.982.363 8.652.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-134.775.873 115.521.253Dönem Karı (Zararı)216.982.363 8.652.823Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)216.982.363 8.652.823Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-371.753.679 -7.474.734Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 59.316 402.688Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.043 -778.793Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.043 -778.793Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler176.585 -141.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 123.806 -141.405Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.779Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.482.948 -3.003.385Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -16.075.236 -14.330.889Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 17.582.646 11.310.210Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot:10-11 -24.462 17.294Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-102.902.847 -12.499.101Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-270.590.724 8.545.262Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot:17 -270.590.724 8.545.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.220.645 114.420.155Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -61.348.527 17.920.326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 -61.348.527 17.920.326Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 74.222.709 33.467.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 74.222.709 33.467.557Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 12.180.262 11.549.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 788.482 -595.760İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 788.482 -595.760Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 -516.853 -3.663Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-736.914 35.687.497İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-736.914 35.687.497Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-40.179 -883.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.328.335 17.278.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.328.335 17.278.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-134.550.671 115.598.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:24 -225.202 -76.991YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.564.129 -33.253.889Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -4.606.921Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -4.606.921Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -37.032.444 -47.584.778Alınan FaizNot:33 16.075.236 14.330.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.051.932 -58.282.126Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 -35.365.422 -45.364.031Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 -35.365.422 -45.364.031Ödenen Temettüler220.000.000Ödenen FaizNot:33 -17.582.646 -12.918.095YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.711.930 23.985.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.711.930 23.985.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 24.097.597 112.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 30.809.527 24.097.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.03.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 30.809.527 24.097.597Ticari AlacaklarNot:10 88.238.894 26.886.948İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 88.238.894 26.886.948Diğer AlacaklarNot:11 25.525.260 99.882.145İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 25.354.537 99.795.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 170.723 86.800Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 14.758.409 2.163.730İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 14.758.409 2.163.730Diğer Dönen VarlıklarNot:26 2.747.706 371.645İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 2.747.706 371.645ARA TOPLAM162.079.796 153.402.065TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR162.079.796 153.402.065DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 19.239.949 19.105.773İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 19.239.949 19.105.773Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 1.739.735.798 796.343.900Maddi Duran VarlıklarNot:18 4.894.738 162.768Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 4.894.738 162.768Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 6.433 5.285Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 6.433 5.285Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.754.404 26.529.345İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 0 26.412.891İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.754.404 116.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.765.631.322 842.147.071TOPLAM VARLIKLAR1.927.711.118 995.549.136KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 11.288.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:8 59.585.550 426.314.506Ticari BorçlarNot:10 2.642.453 1.853.971İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 175.705 319.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 2.466.748 1.534.014Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 386.390 903.243Diğer BorçlarNot:11 34.302.003 28.418.397İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 238.387 5.222.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 34.063.616 23.195.489Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 122.091 162.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 122.091 162.270Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.501.294 2280.599 242.686Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.220.695 2.167.916ARA TOPLAM99.539.781 471.351.863TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.539.781 471.351.863UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 342.652.408İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 342.652.408Banka KredileriNot:8 342.652.408Diğer Borçlar18.533.046 25.153.566İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18.533.046 25.153.566Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 836.054 688.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 836.054 688.491Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 4.026.036 5.978.300İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 4.026.036 5.978.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER366.047.544 31.820.357TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER465.587.325 503.172.220ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 1.462.123.793 492.376.916Ödenmiş Sermaye330.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-490.520 -203.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-490.520 -203.648Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-490.520 -203.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)963.625.372 430.573.986Yabancı Para Çevrim Farkları963.625.372 430.573.986Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-68.875.559 -77.528.382Net Dönem Karı veya Zararı216.982.363 8.652.823TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.462.123.793 492.376.916TOPLAM KAYNAKLAR1.927.711.118 995.549.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.846 3.685.272 -96.360.701 18.832.319 356.377.057 356.377.057TransferlerNot:27 18.832.319 -18.832.319Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -22.104 127.369.140 8.652.823 135.999.859 135.999.859Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 0 492.376.916 492.376.916Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000TransferlerNot:27 8.652.823 -8.652.823Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -286.872 533.051.386 216.982.363 749.746.877 749.746.877Sermaye ArttırımıNot:27 220.000.000 220.000.000 220.000.000Dönem Sonu Bakiyeler330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -490.520 963.625.372 3.685.272 -68.875.559 216.982.363 0 1.462.123.793 1.462.123.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 216.982.363 8.652.823DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-286.872 -22.104Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-286.872 -22.104Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 533.051.386 127.369.140Yabancı Para Çevrim Farkları533.051.386 127.369.140DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)532.764.514 127.347.036TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)749.746.877 135.999.859Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları749.746.877 135.999.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040496BIST