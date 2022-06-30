***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.06.2022 19:05
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not:28 13.392.576 25.517.004
Satışların Maliyeti
Not:28 -2.868.135 -2.216.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.524.441 23.300.263
BRÜT KAR (ZARAR)
10.524.441 23.300.263
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -12.121.563 -4.433.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 275.633.765 5.428.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -733.423 -36.972.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
273.303.220 -12.676.809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 16.075.236 14.330.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
289.378.456 1.654.080
Finansman Gelirleri
Not:32 8.475.519 20.542.526
Finansman Giderleri
Not:33 -80.871.612 -13.543.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
216.982.363 8.652.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.982.363 8.652.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.982.363 8.652.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
216.982.363 8.652.823
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.775.873 115.521.253
Dönem Karı (Zararı)
216.982.363 8.652.823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
216.982.363 8.652.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-371.753.679 -7.474.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 59.316 402.688
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.043 -778.793
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.043 -778.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
176.585 -141.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 123.806 -141.405
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.482.948 -3.003.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -16.075.236 -14.330.889
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 17.582.646 11.310.210
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 -24.462 17.294
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-102.902.847 -12.499.101
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-270.590.724 8.545.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not:17 -270.590.724 8.545.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.220.645 114.420.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -61.348.527 17.920.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -61.348.527 17.920.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 74.222.709 33.467.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 74.222.709 33.467.557
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 12.180.262 11.549.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 788.482 -595.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 788.482 -595.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -516.853 -3.663
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.914 35.687.497
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-736.914 35.687.497
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-40.179 -883.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.328.335 17.278.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.328.335 17.278.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-134.550.671 115.598.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -225.202 -76.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.564.129 -33.253.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -4.606.921
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -4.606.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -37.032.444 -47.584.778
Alınan Faiz
Not:33 16.075.236 14.330.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.051.932 -58.282.126
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -35.365.422 -45.364.031
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 -35.365.422 -45.364.031
Ödenen Temettüler
220.000.000
Ödenen Faiz
Not:33 -17.582.646 -12.918.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.711.930 23.985.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.711.930 23.985.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 24.097.597 112.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 30.809.527 24.097.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.03.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 30.809.527 24.097.597
Ticari Alacaklar
Not:10 88.238.894 26.886.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 88.238.894 26.886.948
Diğer Alacaklar
Not:11 25.525.260 99.882.145
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 25.354.537 99.795.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 170.723 86.800
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 14.758.409 2.163.730
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 14.758.409 2.163.730
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 2.747.706 371.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 2.747.706 371.645
ARA TOPLAM
162.079.796 153.402.065
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.079.796 153.402.065
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Not:11 19.239.949 19.105.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.239.949 19.105.773
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 1.739.735.798 796.343.900
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 4.894.738 162.768
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 4.894.738 162.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 6.433 5.285
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 6.433 5.285
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.754.404 26.529.345
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 0 26.412.891
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.754.404 116.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.765.631.322 842.147.071
TOPLAM VARLIKLAR
1.927.711.118 995.549.136
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 11.288.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 59.585.550 426.314.506
Ticari Borçlar
Not:10 2.642.453 1.853.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 175.705 319.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 2.466.748 1.534.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 386.390 903.243
Diğer Borçlar
Not:11 34.302.003 28.418.397
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 238.387 5.222.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 34.063.616 23.195.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 122.091 162.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 122.091 162.270
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.501.294 2280.599 242.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.220.695 2.167.916
ARA TOPLAM
99.539.781 471.351.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.539.781 471.351.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 342.652.408
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 342.652.408
Banka Kredileri
Not:8 342.652.408
Diğer Borçlar
18.533.046 25.153.566
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18.533.046 25.153.566
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 836.054 688.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 836.054 688.491
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 4.026.036 5.978.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 4.026.036 5.978.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.047.544 31.820.357
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
465.587.325 503.172.220
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 1.462.123.793 492.376.916
Ödenmiş Sermaye
330.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-490.520 -203.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-490.520 -203.648
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-490.520 -203.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
963.625.372 430.573.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
963.625.372 430.573.986
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-68.875.559 -77.528.382
Net Dönem Karı veya Zararı
216.982.363 8.652.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.462.123.793 492.376.916
TOPLAM KAYNAKLAR
1.927.711.118 995.549.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.846 3.685.272 -96.360.701 18.832.319 356.377.057 356.377.057
Transferler
Not:27 18.832.319 -18.832.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -22.104 127.369.140 8.652.823 135.999.859 135.999.859
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 0 492.376.916 492.376.916
Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000
Transferler
Not:27 8.652.823 -8.652.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -286.872 533.051.386 216.982.363 749.746.877 749.746.877
Sermaye Arttırımı
Not:27 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -490.520 963.625.372 3.685.272 -68.875.559 216.982.363 0 1.462.123.793 1.462.123.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 216.982.363 8.652.823
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-286.872 -22.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-286.872 -22.104
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 533.051.386 127.369.140
Yabancı Para Çevrim Farkları
533.051.386 127.369.140
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
532.764.514 127.347.036
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
749.746.877 135.999.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
749.746.877 135.999.859
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040496
BIST