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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

10.11.2021 14:00
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.04.2020-31.03.2021 Dönemi Yıllık
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Görüşünün Düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

   30.06.2021 tarihinde açıklanan 2020 yılı yıllık dönem (01.04.2020-31.03.2021 dönemi) finansal raporlar bağımsız denetim görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından sehven "Denetim Türü-Sınırlı", "Görüş Türü-Olumlu" olarak KAP'a girilmiş olup, "Denetim Türü-Sürekli", "Görüş Türü-Şartlı" olarak düzeltilecektir.
İlgili finansal raporlar, yukarıda açıklanan düzeltilmiş bilgiler ile gerekli bildirim değişiklik tanımlaması sonrası seans sonunda tekrar yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976806


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SOKM 12,77 302.612.707 % 9,99  
DOBUR 93,00 20.640.420 % 9,99  
IZFAS 6,69 3.792.893 % 9,85  
ADESE 1,23 78.421.287 % 9,82  
BAGFS 22,84 16.499.204 % 8,56  
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Euro 11,3410 11,3475 % 0,48  
Sterlin 13,2238 13,2901 % 0,54  
Frank 10,7021 10,7665 % 0,61  
Riyal 2,6085 2,6216 % 0,90  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -8,69  
Altın Gr. 575 575 2,23  
Cumhuriyet 3.807 3.864 24,00  
Tam 3.785 3.880 25,86  
Yarım 1.830 1.877 12,52  
Çeyrek 918 939 6,25  
Gümüş.Ons 24,14 24,19 -0,17  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,02  
B. Petrol 84,55 84,55 -0,23  
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