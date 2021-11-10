***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.04.2020-31.03.2021 Dönemi YıllıkDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBağımsız Denetim Kuruluşu Görüş SayfasıDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetim Görüşünün DüzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar30.06.2021 tarihinde açıklanan 2020 yılı yıllık dönem (01.04.2020-31.03.2021 dönemi) finansal raporlar bağımsız denetim görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından sehven "Denetim Türü-Sınırlı", "Görüş Türü-Olumlu" olarak KAP'a girilmiş olup, "Denetim Türü-Sürekli", "Görüş Türü-Şartlı" olarak düzeltilecektir.İlgili finansal raporlar, yukarıda açıklanan düzeltilmiş bilgiler ile gerekli bildirim değişiklik tanımlaması sonrası seans sonunda tekrar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976806BIST