***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.11.2021 14:00
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.04.2020-31.03.2021 Dönemi Yıllık
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Görüşünün Düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
30.06.2021 tarihinde açıklanan 2020 yılı yıllık dönem (01.04.2020-31.03.2021 dönemi) finansal raporlar bağımsız denetim görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından sehven "Denetim Türü-Sınırlı", "Görüş Türü-Olumlu" olarak KAP'a girilmiş olup, "Denetim Türü-Sürekli", "Görüş Türü-Şartlı" olarak düzeltilecektir.
İlgili finansal raporlar, yukarıda açıklanan düzeltilmiş bilgiler ile gerekli bildirim değişiklik tanımlaması sonrası seans sonunda tekrar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976806
BIST
14:131.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:139,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:1311,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0537
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:13575,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 2,25
|Açılış
|: 575,47
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SOKM
|12,77
|302.612.707
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.792.893
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|78.421.287
|% 9,82
|
|BAGFS
|22,84
|16.499.204
|% 8,56
|
|SARKY
|16,82
|39.055.776
|% -7,84
|
|KLMSN
|10,17
|24.061.783
|% -7,12
|
|BASGZ
|19,01
|252.368.704
|% -7,09
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|33,02
|7.058.408
|% -6,19
|
|GARAN
|10,67
|2.015.359.257
|% 0,85
|
|PETKM
|7,14
|1.691.368.594
|% -1,65
|
|THYAO
|18,10
|1.109.251.630
|% -0,33
|
|TSPOR
|6,21
|1.015.435.738
|% 0,49
|
|SISE
|9,33
|755.980.960
|% 0,43
|
|PETKM
|7,14
|1.691.368.594
|% -1,65
|
|GARAN
|10,67
|2.015.359.257
|% 0,85
|
|TSPOR
|6,21
|1.015.435.738
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,11
|347.901.336
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,10
|483.875.064
|% 0,32
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8165
|9,8195
|% 0,90
|
|Euro
|11,3410
|11,3475
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2238
|13,2901
|% 0,54
|
|Frank
|10,7021
|10,7665
|% 0,61
|
|Riyal
|2,6085
|2,6216
|% 0,90
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-8,69
|
|Altın Gr.
|575
|575
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.807
|3.864
|24,00
|
|Tam
|3.785
|3.880
|25,86
|
|Yarım
|1.830
|1.877
|12,52
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-0,23
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:23LKMNH
Yüzde 6.22 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 474, 986 adet işlem
-
14:22DOAS
Yüzde 7.63 oranında artışla 36.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 733 adet işlem
-
14:21DMSAS
Yüzde 4.43 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 592, 095 adet işlem
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TTKOM