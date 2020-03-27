***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Adres DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantısı Adres DeğişikliğiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesinemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2019-31.03.2020 dönemi için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti,9 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2019 - 31.03.2020 dönemini kapsayan hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirketimiz yeni bir kayıtlı sermaye tavanı ve yeni bir 5 yıllık süre için Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2019-31.03.2020 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirketin 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,13 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,14 - Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulunun 02.01.2020 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,16 - Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,17 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MARTI GYO A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 MARTI GYO A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 3 MARTI GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokü İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 01.04.2018-31.03.2019 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrı ilanı 09.03.2020 tarihli ve 10032 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 750. sayfasında yayımlanmıştır.COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'nın 19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Genelgesi kapsamında hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplatısı'nın yapılacağı Mercure İstanbul Taksim Hotel toplantı için yer tahsisini iptal etmiştir.Şirket Yönetim Kurulu, mücbir sebebin ortaya çıkması nedeni ile toplanarak 25.03.2020 tarih ve 1038 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 01.04.2018-31.03.2019 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının aynı gündem ile aynı gün ve saat olan 31.03.2020 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul'da yapılmasına karar vermiştir.Yeni adres 27.03.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Güncellenmiş "Genel Kurul Toplantı İlanı" ve "Bilgilendirme Dökümanı" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832902BIST