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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2020 12:20
GÜNCEL HABERLER



***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2019-31.03.2020 dönemi için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2019 - 31.03.2020 dönemini kapsayan hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirketimiz yeni bir kayıtlı sermaye tavanı ve yeni bir 5 yıllık süre için Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2019-31.03.2020 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirketin 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulunun 02.01.2020 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,
16 - Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 31.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.05.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılan 01.04.2018-31.03.2019 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842193


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Cumhuriyet 2.474 2.527 13,50  
Tam 2.550 2.589 13,80  
Yarım 1.237 1.266 6,80  
Çeyrek 620 633 3,30  
Gümüş.Ons 14,99 15,01 0,02  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,01  
B. Petrol 26,15 26,15 -0,29  
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