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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.10.2022 09:39
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2022
Karar Tarihi 24.10.2022
Genel Kurul Tarihi 16.11.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim K
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GOLTS 107,20 53.874.230 % 9,95  
DOGUB 10,29 5.035.547 % 9,94  
METUR 5,65 21.811.010 % 9,92  
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Dolar 18,6085 18,6104 % 0,04  
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Sterlin 21,4784 21,5861 % 0,94  
Frank 18,7315 18,8444 % 0,54  
Riyal 4,9354 4,9602 % 0,03  
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12:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 16,05  
Altın Gr. 999 999 10,59  
Cumhuriyet 6.685 6.786 36,00  
Tam 6.719 6.781 23,00  
Yarım 3.274 3.312 11,00  
Çeyrek 1.642 1.659 7,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,65 0,30  
Gümüş Gr. 11,76 11,79 0,20  
B. Petrol 92,06 92,06 0,32  
Seans Raporu 12:53
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