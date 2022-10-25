***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrı İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2022Karar Tarihi 24.10.2022Genel Kurul Tarihi 16.11.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 GümüşsuyuGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması5 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim K