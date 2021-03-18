***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.03.2021 16:09
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Medyada çıkan Şirketimiz ile Denizbank arasında devam eden kredi borcunun yapılandırılmasıyla alakalı haberler ile ilgili olarak
Şirketimiz ve Denizbank arasındaki yapılandırma görüşmeleri olumlu şekilde ilerlemekte olup, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilgili açıklama şirketimiz tarafından kamuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919014
BIST
16:341.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:347,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1206
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:348,7997
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -0,1905
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:34408,71
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -11,84
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PAMEL
|31,02
|7.097.803
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|214.735.928
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.642.692
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.728.476
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.884.495
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.556.553
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.562.486
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|FROTO
|212,00
|2.333.743.274
|% -7,50
|
|THYAO
|14,12
|1.005.791.242
|% -2,96
|
|KRDMD
|7,52
|855.663.910
|% -1,18
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,76
|707.690.366
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,18
|451.476.424
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|TSKB
|1,71
|254.393.906
|% 1,18
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3709
|7,3748
|% -1,61
|
|Euro
|8,7951
|8,7997
|% -2,12
|
|Sterlin
|10,2287
|10,2800
|% -1,96
|
|Frank
|7,9000
|7,9476
|% -2,35
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -1,64
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-23,44
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,40
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|-60,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-58,84
|
|Yarım
|1.307
|1.343
|-28,47
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,23
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,28
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49NIBAS
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 706 adet işlem
-
16:48ODAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 700, 405 adet işlem
-
16:47TMSN
Yüzde 4.85 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 880, 656 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 61 artarak (% 0.56 ) 1, 361
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, SONME, CLEBI, UMPAS, ERBOS, EUHOL, GOLTS, ETYAT, GLBMD, TRILC