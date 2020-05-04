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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2020 12:25
GÜNCEL HABERLER



***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 04.05.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımını içeren Esas Sözleşmenin 8.maddesinin tadili 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI GYO A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842196


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Frank 7,2659 7,3097 % 0,06  
Riyal 1,8663 1,8757 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 8,67  
Altın Gr. 386 386 2,53  
Cumhuriyet 2.473 2.527 13,30  
Tam 2.550 2.589 13,60  
Yarım 1.237 1.265 6,70  
Çeyrek 620 633 3,30  
Gümüş.Ons 15,01 15,04 0,04  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,02  
B. Petrol 26,30 26,30 -0,14  
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