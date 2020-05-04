***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2020 12:25
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 04.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımını içeren Esas Sözleşmenin 8.maddesinin tadili 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI GYO A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYLI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842196
BIST
15:1298.752
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -2.358,37
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:127,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:127,6964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:12386,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,59
|Açılış
|: 386,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|2.168.155
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.532.751
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|6.895.983
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.492.084
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.550.625
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.655.590
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.593
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|645.554.950
|% 4,26
|
|TSPOR
|5,75
|526.865.084
|% 8,49
|
|GARAN
|8,11
|393.779.644
|% -2,76
|
|ASELS
|26,44
|272.237.250
|% -2,58
|
|AVOD
|2,78
|270.691.141
|% 5,70
|
|GSRAY
|2,69
|645.554.950
|% 4,26
|
|AVOD
|2,78
|270.691.141
|% 5,70
|
|ODAS
|1,77
|168.343.885
|% -1,12
|
|TSPOR
|5,75
|526.865.084
|% 8,49
|
|AFYON
|2,94
|243.830.084
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7244
|8,7681
|% -0,07
|
|Frank
|7,2659
|7,3097
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8663
|1,8757
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|8,67
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|13,30
|
|Tam
|2.550
|2.589
|13,60
|
|Yarım
|1.237
|1.265
|6,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,14
|
Seans Raporu
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15:23XU100
Endeks 98, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 44 altında . İşlem hacmi 5, 843.00 milyon TL de
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15:23ARDYZ
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Yüzde -6.84 oranında düşüşle 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 935, 529 adet işlem
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2211, 94 kaybederek (% -2.33 ) 92, 694