***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
13.08.2021 19:18
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 32,19
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958119
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0166
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,11
|Açılış
|: 487,39
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|DARDL
|2,56
|9.172.946
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.099.462
|% 9,82
|
|AGYO
|3,16
|55.355.138
|% 9,72
|
|SKTAS
|2,38
|31.617.285
|% 9,68
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|KAPLM
|25,92
|10.282.964
|% -5,19
|
|DMSAS
|7,41
|62.042.871
|% -5,00
|
|KUYAS
|2,42
|6.944.230
|% -3,97
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5279
|8,5359
|% -0,06
|
|Euro
|10,0658
|10,0799
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,7902
|11,8493
|% 0,26
|
|Frank
|9,2783
|9,3342
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2676
|2,2789
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|25,20
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,16
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,59
|