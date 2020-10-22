***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2020 16:03
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4306 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883057
BIST
16:111.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -12,54
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:117,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1491
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:119,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1657
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:11488,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,74
|Açılış
|: 488,23
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:09
|GENTS
|4,29
|60.217.766
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.729.321
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.378.887
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,15
|2.926.472.132
|% -5,05
|
|TSKB
|1,80
|2.604.644.537
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,15
|776.147.304
|% -4,63
|
|SISE
|6,88
|683.253.606
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,15
|664.093.118
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.604.644.537
|% 6,51
|
|GARAN
|7,15
|2.926.472.132
|% -5,05
|
|SKBNK
|1,99
|644.629.417
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,24
|650.945.793
|% -5,88
|
|VAKBN
|4,15
|664.093.118
|% -4,38
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9550
|7,9602
|% 1,89
|
|Euro
|9,4195
|9,4272
|% 1,76
|
|Sterlin
|10,3976
|10,4497
|% 1,54
|
|Frank
|8,7435
|8,7962
|% 1,73
|
|Riyal
|2,1156
|2,1262
|% 1,87
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,63
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,83
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|2,82
|
|Çeyrek
|777
|794
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|0,19
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:21ISCTR
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 900, 520 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 88 kaybederek (% -1.19 ) 1, 321
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16:17XU100
Endeks 1, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 19, 260.00 milyon TL de
-
16:12XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 19, 128.00 milyon TL de
-
16:12IHGZT
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 586, 980 adet işlem