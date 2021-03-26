***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde Şirketimiz portföyünde yer alan ve değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere belirlenmiş olan Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. yerine Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin portföye 01.04.2020-31.03.2021 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere belirlenmiş olan Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş. yerine Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesini teminen yapılacak gayrimenkul değerleme kuruluşu değişikliğine III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde onay verilmesi ve söz konusu değişiklik süreci nedeniyle değerleme çalışmalarının hesap dönemi sonu olan 31.03.2021 tarihine kadar tamamlanamayacak olması nedeniyle değerleme işlemlerinin tamamlanabilmesi için Şirketimize 1 ay (30.04.2021 tarihine kadar) ek süre verilmesi talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/506 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921172BIST