***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 09:28
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 220.000.000 TL artışla 330.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925975
BIST
12:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.408
12:058,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:059,6919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0248
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:05457,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 457,26
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:05
|TUREX
|14,52
|189.021
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.796.155
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|369.148
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.121.462
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.264.077
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.321.033
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.900.134
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,89
|496.654.438
|% 7,08
|
|EREGL
|16,16
|421.086.866
|% 2,02
|
|KRDMD
|7,43
|257.421.893
|% 0,00
|
|JANTS
|884,40
|248.649.893
|% 4,05
|
|ITTFH
|2,89
|189.012.122
|% 9,47
|
|ITTFH
|2,89
|189.012.122
|% 9,47
|
|EKGYO
|1,93
|93.034.781
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,30
|154.915.959
|% -1,79
|
|GSRAY
|3,89
|181.052.570
|% 4,57
|
|BJKAS
|10,89
|496.654.438
|% 7,08
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1404
|8,1453
|% 0,16
|
|Euro
|9,6857
|9,6919
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1336
|11,1895
|% -0,07
|
|Frank
|8,7641
|8,8169
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1655
|2,1763
|% 0,12
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,22
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|
Seans Raporu
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