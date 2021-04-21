***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 21:35
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2021 tarih 1066 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi uyarınca 2 adet bağımsız üye gösterme imtiyazına sahip B grubu pay sahiplerinin imtiyaz haklarını kullanarak Kurulumuza ilettiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Ayşe Pınar Massena ve Mehmet Erdoğan'ın adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da kabul edilerek Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930306
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