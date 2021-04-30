***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 19:03
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 30.04.2021 tarih 1071 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,
Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine portföye 01.04.2021-31.03.2022 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933637
BIST
18:051.398
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|ARMDA
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|1.600.235
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|FORMT
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|14.530.068
|% 10,00
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|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
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|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
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|KRTEK
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|71.973.594
|% -10,00
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|UZERB
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|993.723
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|2.108.125
|% -9,97
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|FRIGO
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|EREGL
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|1.200.304.798
|% -1,14
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|THYAO
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|945.732.100
|% 2,09
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|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
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|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2694
|8,2711
|% 0,83
|
|Euro
|9,9591
|9,9660
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,4148
|11,4721
|% 0,14
|
|Frank
|9,0329
|9,0873
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2000
|2,2110
|% 0,92
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|470
|470
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|0,01
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