***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.04.2022 tarih 1095 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine portföye 01.04.2022-31.03.2023 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesinekatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024984BIST