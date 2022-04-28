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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 18:21
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin 28.04.2022 tarih 1095 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,
Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine portföye 01.04.2022-31.03.2023 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024984


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