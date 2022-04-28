***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 18:21
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarih 1095 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,
Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine portföye 01.04.2022-31.03.2023 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024984
BIST
18:052.428
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En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
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|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8025
|14,8064
|% -0,01
|
|Euro
|15,5945
|15,6110
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,3822
|18,4744
|% -0,75
|
|Frank
|15,1896
|15,2811
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9333
|3,9531
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|2,62
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,59
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|-0,14
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|B. Petrol
|106
|106
|0,99
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Seans Raporu
18:05
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17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
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17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
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17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem