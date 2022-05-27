***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 22:06
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2022 tarih 1098 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi uyarınca 2 adet bağımsız üye gösterme imtiyazına sahip B grubu pay sahiplerinin imtiyaz haklarını kullanarak Kurulumuza ilettiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hüseyin Ferit Volkan ve Mehmet Erdoğan'ın adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da kabul edilerek Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033100
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
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981,79
En Düşük
963,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2357
|16,2375
|% -0,68
|
|Euro
|17,3994
|17,4699
|% -0,51
|
|Sterlin
|20,4565
|20,5591
|% -0,44
|
|Frank
|16,9004
|17,0022
|% -0,45
|
|Riyal
|4,3174
|4,3391
|% -0,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|3,05
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,38
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
-
17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
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17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem