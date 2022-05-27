***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.05.2022 tarih 1098 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi uyarınca 2 adet bağımsız üye gösterme imtiyazına sahip B grubu pay sahiplerinin imtiyaz haklarını kullanarak Kurulumuza ilettiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hüseyin Ferit Volkan ve Mehmet Erdoğan'ın adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da kabul edilerek Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033100BIST