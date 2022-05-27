***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.05.2022 tarih 1099 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler " başlıklı 9. maddesi uyarınca imtiyaz hakkı bulunan ve bu hakkı kullanan A grubu pay sahiplerinin yeni seçilecek Yönetim Kuruluna aday olarak gösterdiği Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli ve Zekeriya Serhan Altınordu ‘nun adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca kabulü ve Olağan Genel Kurul onayına sunulmasınakatılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033101BIST