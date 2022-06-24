***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 19:29
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2022 tarih 1102 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mine Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nurullah Emre Narin seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039248
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,8170
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -0,5355
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,7937
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -0,4842
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05979,04
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -36,77
|Açılış
|: 979,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7801
|16,8170
|% -3,09
|
|Euro
|17,6782
|17,7937
|% -2,65
|
|Sterlin
|20,3464
|20,4485
|% -3,98
|
|Frank
|17,2919
|17,3961
|% -3,68
|
|Riyal
|4,4206
|4,4428
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-39,09
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.467
|6.706
|-156,00
|
|Yarım
|3.175
|3.280
|-76,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.639
|-39,00
|
Seans Raporu
18:05
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