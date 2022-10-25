***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 09:29
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2022 tarih 1108 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 24/10/2022 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında görev süreleri dolan ve tekrar aday olan, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını, özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan Halil Bülent Çorapçı ve Ersin Taranoğlu'nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsız üye adayları olarak Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073768
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
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4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,6279
En Düşük
18,5316
18:0518,3857
En Yüksek
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|: 0,29%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
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18,4498
En Düşük
18,2850
18:05987,23
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|: 0,09%
|| 0,90
|Açılış
|: 987,23
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|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|153,60
|295.698.107
|% 250,00
|
|ALKIM
|39,16
|161.928.293
|% 0,00
|
|ALARK
|61,25
|619.373.959
|% 0,00
|
|AKSUE
|41,50
|15.308.800
|% 0,00
|
|AKMGY
|68,00
|29.742.919
|% 0,00
|
|ALKIM
|39,16
|161.928.293
|% 0,00
|
|ALARK
|61,25
|619.373.959
|% 0,00
|
|AKSUE
|41,50
|15.308.800
|% 0,00
|
|AKMGY
|68,00
|29.742.919
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,20
|185.727.950
|% 0,00
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 0,00
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 0,00
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 0,00
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% 0,00
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 0,00
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5941
|18,6212
|% 0,21
|
|Euro
|18,3689
|18,3857
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9296
|21,0345
|% 0,07
|
|Frank
|18,5143
|18,6258
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|0,39
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.653
|6.768
|-1,00
|
|Yarım
|3.242
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,01
|
|B. Petrol
|91,49
|91,49
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
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17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528