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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 09:29
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 24.10.2022 tarih 1108 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 24/10/2022 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında görev süreleri dolan ve tekrar aday olan, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını, özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan Halil Bülent Çorapçı ve Ersin Taranoğlu'nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsız üye adayları olarak Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
          
Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073768


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