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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 09:30
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 24.10.2022 tarih 1109 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler " başlıklı 9. maddesi uyarınca imtiyaz hakkı bulunan ve bu hakkı kullanan A grubu pay sahiplerinin yeni seçilecek Yönetim Kuruluna aday olarak gösterdiği Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli ve Zekeriya Serhan Altınordu'nun adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca kabulü ve Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073769


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