***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 31.03.2022 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 1.712.103.000 TL iken, bu dönem 27.12.2022 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 1.675.652.000 TL artış ile 3.387.755.000 TL'ye çıkmıştır. Artış oranı % 97,87 olarak gerçekleşmiştir.(TL)31.03.202227.12.2022DeğişimOranı (%)Martı Marina457.289.000776.058.00069,71Martı Myra946.474.0002.062.500.000117,91Çamyuva Arsası13.144.00022.000.00067,38Karacasu Arsası9.317.00015.361.00064,87Ayın Koyu Arsası67.016.000119.872.00078,87Çerkezköy Arsası218.863.000391.964.00079,09Toplam1.712.103.0003.387.755.00097,87Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091756BIST