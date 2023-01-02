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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.01.2023 09:35
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 31.03.2022 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 1.712.103.000 TL iken, bu dönem 27.12.2022 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 1.675.652.000 TL artış ile 3.387.755.000 TL'ye çıkmıştır. Artış oranı % 97,87 olarak gerçekleşmiştir.
 
    (TL)
    31.03.2022
    27.12.2022
      Değişim
Oranı  (%)

    Martı Marina
    457.289.000
    776.058.000
    69,71

    Martı Myra
    946.474.000
    2.062.500.000
    117,91

    Çamyuva Arsası
    13.144.000
    22.000.000
    67,38

    Karacasu Arsası
    9.317.000
    15.361.000
    64,87

    Ayın Koyu Arsası
    67.016.000
    119.872.000
    78,87

    Çerkezköy Arsası
    218.863.000
    391.964.000
    79,09

    Toplam
    1.712.103.000
    3.387.755.000
    97,87

 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091756


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YBTAS 71.485,00 961.180 % 10,00  
KONYA 3.650,00 6.522.550 % 6,41  
LKMNH 36,16 1.550.866 % 4,81  
KOZAL 590,00 45.202.850 % 4,42  
KARYE 32,90 400.590 % 3,26  
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10:02 Alış Satış %  
Dolar 18,7138 18,7370 % 0,19  
Euro 19,9927 20,0308 % 0,02  
Sterlin 22,5344 22,6474 % -0,02  
Frank 20,1770 20,2985 % 0,16  
Riyal 4,9626 4,9875 % 0,04  
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10:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,33  
Altın Gr. 1.097 1.098 1,19  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.410 7.477 44,00  
Yarım 3.589 3.651 18,00  
Çeyrek 1.800 1.825 9,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 10:02
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