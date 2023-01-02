***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 09:35
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 31.03.2022 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 1.712.103.000 TL iken, bu dönem 27.12.2022 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 1.675.652.000 TL artış ile 3.387.755.000 TL'ye çıkmıştır. Artış oranı % 97,87 olarak gerçekleşmiştir.
(TL)
31.03.2022
27.12.2022
Değişim
Oranı (%)
Martı Marina
457.289.000
776.058.000
69,71
Martı Myra
946.474.000
2.062.500.000
117,91
Çamyuva Arsası
13.144.000
22.000.000
67,38
Karacasu Arsası
9.317.000
15.361.000
64,87
Ayın Koyu Arsası
67.016.000
119.872.000
78,87
Çerkezköy Arsası
218.863.000
391.964.000
79,09
Toplam
1.712.103.000
3.387.755.000
97,87
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091756
BIST
10:045.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 65,04
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.584
En Düşük
5.568
10:0418,7330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:0420,0583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0307
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:041.098,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.097,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.100,08
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:02
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|KONYA
|3.650,00
|6.522.550
|% 6,41
|
|LKMNH
|36,16
|1.550.866
|% 4,81
|
|KOZAL
|590,00
|45.202.850
|% 4,42
|
|KARYE
|32,90
|400.590
|% 3,26
|
|ARASE
|223,20
|764.906
|% -2,79
|
|ETYAT
|5,19
|1.748.901
|% -1,52
|
|KNFRT
|15,06
|121.610
|% -0,20
|
|PAMEL
|248,90
|118.228
|% -0,16
|
|INDES
|20,90
|102.766.028
|% -0,10
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 0,00
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% 0,00
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,86
|3.307.885.736
|% 0,70
|
|TTKOM
|24,56
|4.776.313.762
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7138
|18,7370
|% 0,19
|
|Euro
|19,9927
|20,0308
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5344
|22,6474
|% -0,02
|
|Frank
|20,1770
|20,2985
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,04
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.477
|44,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|