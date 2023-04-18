***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 18:09
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sayın Mahmut Nadir Günak görevinden ayrılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139803
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1166
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.251,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.251,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3990
|19,4032
|% 0,06
|
|Euro
|21,2761
|21,3044
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,0310
|24,1516
|% 0,52
|
|Frank
|21,5304
|21,6601
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1576
|5,1835
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,32
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.873
|9.056
|118,00
|
|Yarım
|4.334
|4.433
|64,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.223
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,11
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,46
|