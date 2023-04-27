***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 18:24
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 27.04.2023 tarih ve 1129 Nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,
Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine portföye 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Anayapı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142064
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 22,2600
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|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.239,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.239,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4318
|19,4383
|% 0,15
|
|Euro
|21,4244
|21,4530
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,1692
|24,2904
|% 0,10
|
|Frank
|21,6162
|21,7464
|% -0,40
|
|Riyal
|5,1657
|5,1916
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.061
|9.257
|-45,00
|
|Yarım
|4.422
|4.526
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.273
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,01
|78,01
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de