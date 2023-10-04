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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.10.2023 20:00
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin 31.03.2023 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 3.843.972.000 TL iken, bu dönem 30.09.2023 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 2.401.224.490 TL artış ile 6.245.196.490 TL'ye çıkmıştır. Artış oranı %62,47 olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199727


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ISBTR 308.432,10 16.356.667 % 10,00  
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Altın Gr. 1.611 1.611 -1,00  
Cumhuriyet 11.117 11.280 29,00  
Tam 10.838 10.965 5,00  
Yarım 5.436 5.499 2,00  
Çeyrek 2.709 2.750 2,00  
Gümüş.Ons 20,85 20,87 -0,30  
Gümüş Gr. 18,50 18,52 -0,21  
B. Petrol 85,86 85,86 -5,06  
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