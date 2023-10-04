***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin 31.03.2023 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 3.843.972.000 TL iken, bu dönem 30.09.2023 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 2.401.224.490 TL artış ile 6.245.196.490 TL'ye çıkmıştır. Artış oranı %62,47 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199727BIST