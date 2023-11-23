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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2023 23:50
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 1144 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda  
  
Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile
  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mine Narin seçilmiştir.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219755


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