***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 18:27
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin değerlerine ilişkin 30.09.2023 tarihli değerleme raporlarında toplam portföy büyüklüğü 6.245.196.490 TL iken, 31.3.2024 mali yıl sonu bilançomuza baz teşkil edecek olan 31.03.2024 tarihli değerleme raporlarında gayrimenkullerimizin toplam değeri 1.782.886.010 TL artış ile 8.028.082.500 TL'ye yükselmiştir. Son 6 aylık donemde portföy büyüklüğümüzün Artış oranı %28,55 olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265974
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1211
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1278
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.329,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,51
|Açılış
|: 2.329,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0292
|32,0741
|% -0,32
|
|Euro
|34,5127
|34,5795
|% -0,28
|
|Sterlin
|40,5374
|40,7406
|% 0,40
|
|Frank
|35,5406
|35,7187
|% -0,09
|
|Riyal
|8,5966
|8,6397
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,78
|25,82
|% 0,66
|
|Platin
|921,75
|923,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,03
|1.002,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,41
|88,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.260,96
|2.261,30
|% 0,66
|