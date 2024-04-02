***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin değerlerine ilişkin 30.09.2023 tarihli değerleme raporlarında toplam portföy büyüklüğü 6.245.196.490 TL iken, 31.3.2024 mali yıl sonu bilançomuza baz teşkil edecek olan 31.03.2024 tarihli değerleme raporlarında gayrimenkullerimizin toplam değeri 1.782.886.010 TL artış ile 8.028.082.500 TL'ye yükselmiştir. Son 6 aylık donemde portföy büyüklüğümüzün Artış oranı %28,55 olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265974BIST