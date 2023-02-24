***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 33.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 231.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 237 0 4,47C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 25.000 0 4,48C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9.569 0 4,49C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 15.431 0 4,5C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 1.000 0 4,78C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9 0 4,79C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 98.991 0 4,8C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 105.123 0 5C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 41.554 0 5,01C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 60.000 0 5,2C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,21C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,22C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,23C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,24C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,25C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,26C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,27C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,28C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,29C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,3C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,31C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,32C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,4C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 4.186 0 5,42C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 24.02.2023 305.000 0 5,41Ek Açıklamalar24.02.2023 tarihinde 5,34-5,45 TL fiyat aralığından (ortalama 5,41) 305.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116861BIST