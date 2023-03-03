***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
03.03.2023 19:20
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 33.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 231.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 237 0 4,47
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 25.000 0 4,48
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9.569 0 4,49
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 15.431 0 4,5
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 1.000 0 4,78
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9 0 4,79
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 98.991 0 4,8
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 105.123 0 5
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 41.554 0 5,01
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 60.000 0 5,2
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,21
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,22
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,23
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,24
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,25
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,26
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,27
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,28
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,29
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,3
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,31
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,32
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,4
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 4.186 0 5,42
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 24.02.2023 305.000 0 5,41
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 27.02.2023 100.000 0 5,22
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 28.02.2023 207.500 0 5,12
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 01.03.2023 350.000 0,001 5,27
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 02.03.2023 150.000 0 5,59
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 03.03.2023 275.000 0 5,53
Ek Açıklamalar
3.03.2023 tarihinde 5,39-5,65 TL fiyat aralığından (ortalama 5,53) 275.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120033
BIST