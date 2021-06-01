***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı RevizesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 330.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 2.240.000 4.480.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 3.360.000 6.720.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 NâmaC Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 104.400.000 208.800.000,000 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 110.000.000 220.000.000,000 200,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 31.05.2021 tarih 1076 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda19.10.2020 tarih ve 1053 sayılı,Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin %200 bedelli olmak üzere 220.000.000 TL nakit artırılarak 110.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması kararında,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine karar verilmiştir.İlgili kararda yer verilen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 28 (yirmisekiz) gün olarak revize edilmesinekatılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939437BIST