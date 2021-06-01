***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2021 18:40
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 330.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 2.240.000 4.480.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 3.360.000 6.720.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 Nâma
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 104.400.000 208.800.000,000 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 110.000.000 220.000.000,000 200,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2021 tarih 1076 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
19.10.2020 tarih ve 1053 sayılı,
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin %200 bedelli olmak üzere 220.000.000 TL nakit artırılarak 110.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması kararında,
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine karar verilmiştir.
İlgili kararda yer verilen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 28 (yirmisekiz) gün olarak revize edilmesine
katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939437
BIST