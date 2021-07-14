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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2021 14:47



***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 330.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 2.240.000 4.480.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 Nâma A Grubu, MRGY3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMRGY00015
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 3.360.000 6.720.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 Nâma B Grubu, MRGY4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMRGY00023
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 104.400.000 208.800.000,000 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 Hamiline C Grubu, MRGYO(RÜÇHAN), TRRMRGY00031 48.935.784,95

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 110.000.000 220.000.000,000 200,00000 48.935.784,950

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.07.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.07.2021 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 48.935.784,950 TL nominal değerli payların 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edileceği KAP'ta duyurulmuştu. Birincil Piyasa' da gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan paylardan, 48.935.784,950 TL nominal değerli payların tamamı 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde satılmıştır. Bedelli sermaye artırımından 4.593.578,505 TL'si emisyon primi olmak üzere toplam 224.593.578,505 TL kaynak elde edilmiştir. Bedelli sermaye artırımı sonrası yeni ödenmiş sermaye 330.000.000 TL olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951096


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