***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 1.425.454,550 21,21212 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 2.138.181,820 21,21212 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 NâmaC Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 66.436.363,630 21,21212 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 330.000.000 70.000.000,000 21,21212İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 22.361.249,15Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.428.964,16Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.09.2023 tarihli kararı ileŞirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 70.000.000 -TL (YetmişmilyonTürk Lirası) tutarında (%.21,21) oranında artırılarak 400.000.000- TL ( DörtyüzmilyonTürk Lirası)'na çıkarılmasına,İç kaynaklardan yapılacak olan 70.000.000 -TL (YetmişmilyonTürk Lirası) tutarındaki sermaye artışının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre, Geçmiş Yıl karlarından 16.428.964,16 TL, Emisyon Primlerinden 22.361.249,15 TL, Olağanüstü Yedeklerden 31.209.786,69 TL olmak üzere finansal tablolarımızda yer alan yedeklerden karşılanmasına,Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 70.000.000 -TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına,İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesinehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197197BIST