***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artışı İçin SPK'ya başvuru yapılması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 1.425.454,550 21,21212 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 2.138.181,820 21,21212 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 NâmaC Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 66.436.363,630 21,21212 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 330.000.000 70.000.000,000 21,21212İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 22.361.249,15Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.428.964,16Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.11.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.11.2023 tarihli ve 1146 sayılı kararı ileŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.09.2023 tarih ve 1137 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan iç kaynaklardan toplam 70.000.000.- (Yetmişmilyon) TL'nın sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 (Üçyüzotuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000 -(Dörtyüzmilyon) TL'na çıkarılmasına, ilişkin kararı çerçevesinde geçmiş yıl karı, hisse senedi ihraç primi ve olağanüstü yedeklerden sermayeye ilave edilen 70.000.000- TL'nin, 21.11.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 24.11.2023 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olmakla, artırılan 70.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 8.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.İlgili yönetim kurulu kararına istinaden esas sözleşme tadilininin izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 28.11.2023 tarihinde yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Martıgyo Tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220688BIST