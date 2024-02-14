***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artış tutarı güncellenme yapılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye artış tutarı güncellenme yapılması hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 376.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 940.800,000 14,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 1.411.200,000 14,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 NâmaC Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 43.848.000,000 14,00000 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 330.000.000 46.200.000,000 14,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69Geçmiş Yıl Karları (TL) 14.990.213,31Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2024 tarihli ve 1151 sayılı kararı ile''27.11.2023 tarih ve 1146 nolu yönetim Kurulu karında alınan iç kaynaklardan toplam 70.000.000.- (Yetmişmilyon) TL'nın sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 (Üçyüzotuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000-(Dörtyüzmilyon) TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince revize edilmesi gereği doğmuştur. Bu doğrultuda 27.11.2023 tarih ve 1146 nolu Yönetim kurulu kararının iptal edilmesine, ''Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 46.200.000 -TL (KırkaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) tutarında (%.14) oranında artırılarak 376.200.000- TL (ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası)'na çıkarılmasına,Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2024 tarih ve 1152 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden ise esas sözleşme tadilinin izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli güncellenmiş başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Esas Söz. Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249635BIST