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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.02.2024 21:44
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artış tutarı güncellenme yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye artış tutarı güncellenme yapılması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 376.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 940.800,000 14,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 1.411.200,000 14,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 Nâma
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 43.848.000,000 14,00000 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 330.000.000 46.200.000,000 14,00000

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69
Geçmiş Yıl Karları (TL) 14.990.213,31


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2024 tarihli ve 1151 sayılı kararı ile
''27.11.2023 tarih ve 1146 nolu yönetim Kurulu karında alınan iç kaynaklardan toplam 70.000.000.- (Yetmişmilyon) TL'nın sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 (Üçyüzotuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000-(Dörtyüzmilyon) TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince revize edilmesi gereği doğmuştur. Bu doğrultuda 27.11.2023 tarih ve 1146 nolu Yönetim kurulu kararının iptal edilmesine, ''
Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 46.200.000 -TL (KırkaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) tutarında (%.14) oranında artırılarak 376.200.000- TL (ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası)'na çıkarılmasına,
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2024 tarih ve 1152 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden ise esas sözleşme tadilinin izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli güncellenmiş başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Esas Söz. Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249635


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