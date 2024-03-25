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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2024 18:08
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Tescil Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 376.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 940.800,000 14,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 1.411.200,000 14,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 Nâma
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 43.848.000,000 14,00000 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 330.000.000 46.200.000,000 14,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.03.2024

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69
Geçmiş Yıl Karları (TL) 14.990.213,31


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 27.03.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.03.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 25.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 14.990.213,31 TL'nin geçmiş yıl karlarından,31.209.786,69 TL Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 46.200.000 -TL (KırkaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) tutarında (%.14) oranında artırılarak 376.200.000 - TL (ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası)'na çıkarılması ve şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.03.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilşkin bilgiler 25.03.2024/11050 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262176


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