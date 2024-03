***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Tescil Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 376.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 940.800,000 14,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 1.411.200,000 14,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 NâmaC Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 43.848.000,000 14,00000 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 330.000.000 46.200.000,000 14,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.03.2024İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69Geçmiş Yıl Karları (TL) 14.990.213,31Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.03.2024SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.03.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 27.03.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.03.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 25.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 14.990.213,31 TL'nin geçmiş yıl karlarından,31.209.786,69 TL Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 46.200.000 -TL (KırkaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) tutarında (%.14) oranında artırılarak 376.200.000 - TL (ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası)'na çıkarılması ve şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.03.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilşkin bilgiler 25.03.2024/11050 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.