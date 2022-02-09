***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.02.2022 19:45
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000748
BIST
12:292.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,00
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
12:2913,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0098
|Açılış
|: 13,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
12:2915,5224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0410
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5330
En Düşük
15,4470
12:29797,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,37
|Açılış
|: 797,76
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler12:29
|PKENT
|594,40
|5.702.674
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|4.712.970
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|19.284.708
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.288.422
|% 9,95
|
|SNGYO
|4,86
|112.796.174
|% 7,52
|
|ORCAY
|34,70
|241.877.856
|% -7,71
|
|DZGYO
|2,78
|8.436.864
|% -5,44
|
|SONME
|47,66
|3.371.588
|% -3,72
|
|MARKA
|4,26
|2.107.366
|% -3,62
|
|MANAS
|24,64
|5.002.951
|% -3,60
|
|THYAO
|29,68
|1.332.101.398
|% -0,54
|
|SISE
|14,12
|740.327.929
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,98
|715.492.623
|% -0,83
|
|EREGL
|29,66
|701.655.980
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,12
|525.276.566
|% 0,24
|
|YKBNK
|4,12
|525.276.566
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,35
|146.015.996
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,98
|715.492.623
|% -0,83
|
|ARDYZ
|6,77
|399.886.711
|% -3,56
|
|MOBTL
|1,91
|112.661.132
|% 3,24
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-1,70
|
|Altın Gr.
|798
|798
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|5.303
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.280
|5.412
|-0,53
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-0,26
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,02
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,48
|