***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMİNE NARİN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.06.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 1.14 A Bağımsız Üye Değil -NURULLAH EMRE NARİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.07.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 1.14 A Bağımsız Üye Değil -PAKİZE OYA NARİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.08.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 1.2 A Bağımsız Üye Değil -HASAN EMRE TEMELLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil -ERHAN GÜRCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.06.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği C Bağımsız Üye Değil -HÜSEYİN FERİT VOLKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824290 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiZEKERİYA SERHAN ALTINORDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil -AYŞE PINAR MASSENA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824290 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHALİL BÜLENT ÇORAPÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876658BIST