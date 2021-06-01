***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 18:39
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MİNE NARİN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.06.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 1.14 A Bağımsız Üye Değil -
NURULLAH EMRE NARİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.07.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 1.14 A Bağımsız Üye Değil -
PAKİZE OYA NARİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
17:081.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:088,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0947
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:0810,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1106
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:08526,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,39
|Açılış
|: 526,95
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.683.031
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.308.390
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.582.166
|% -10,00
|
|DARDL
|19,00
|27.830.614
|% -9,44
|
|IZFAS
|6,64
|15.350.042
|% -9,41
|
|METUR
|25,10
|35.545.071
|% -9,06
|
|TUCLK
|12,09
|89.778.031
|% -7,43
|
|SASA
|36,08
|1.489.230.313
|% 6,43
|
|THYAO
|13,65
|1.327.936.720
|% 1,19
|
|GARAN
|8,08
|1.170.918.521
|% -0,25
|
|PETKM
|6,40
|757.477.623
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,50
|751.488.809
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|594.112.159
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|348.503.133
|% 3,85
|
|GARAN
|8,08
|1.170.918.521
|% -0,25
|
|PETKM
|6,40
|757.477.623
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|140.940.009
|% 1,47
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6083
|8,6099
|% 1,07
|
|Euro
|10,5075
|10,5107
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,1424
|12,2033
|% 1,03
|
|Frank
|9,5226
|9,5800
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% 0,88
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,83
|
|Altın Gr.
|528
|528
|7,45
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.534
|44,00
|
|Tam
|3.477
|3.564
|54,99
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|26,60
|
|Çeyrek
|843
|862
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|0,43
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:18FORMT
Yüzde 4.92 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 361, 216 adet işlem
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17:17YKGYO
Yüzde 9.05 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 801 adet işlem
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17:16BEYAZ
Yüzde 7.09 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 817 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 669.00 milyon TL de
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17:15OSTIM
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 795, 596 adet işlem