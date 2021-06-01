***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMİNE NARİN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.06.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 1.14 A Bağımsız Üye Değil -NURULLAH EMRE NARİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.07.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği 1.14 A Bağımsız Üye Değil -PAKİZE OYA NARİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici