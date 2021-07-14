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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.07.2021 16:23



***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 6720000 TRY 2,04 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 10080000 TRY 3,05 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 313200000 TRY 94,91 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951157


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BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 8,37 15.676.094 % 9,99  
VBTYZ 14,43 129.066.123 % 9,98  
EUHOL 3,10 6.518.239 % 9,93  
EDATA 8,12 51.253.776 % 9,88  
AVOD 4,79 7.158.884 % 9,86  
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16:56 Alış Satış %  
Dolar 8,5980 8,6019 % -0,20  
Euro 10,1638 10,1687 % 0,04  
Sterlin 11,8953 11,9550 % 0,21  
Frank 9,3365 9,3927 % -0,08  
Riyal 2,2838 2,2953 % -0,32  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 16,04  
Altın Gr. 505 505 3,84  
Cumhuriyet 3.336 3.387 21,00  
Tam 3.324 3.407 25,23  
Yarım 1.606 1.648 12,20  
Çeyrek 806 824 6,10  
Gümüş.Ons 26,27 26,30 0,29  
Gümüş Gr. 7,28 7,28 0,08  
B. Petrol 76,36 76,36 -0,13  
Seans Raporu 16:56
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