***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2021 16:23
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 6720000 TRY 2,04 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 10080000 TRY 3,05 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 313200000 TRY 94,91 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951157
BIST
16:561.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,36
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
16:568,6019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
16:5610,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0045
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
16:56503,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,43
|Açılış
|: 503,40
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KRTEK
|8,37
|15.676.094
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.066.123
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.239
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.253.776
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.158.884
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,50
|1.819.820
|% -4,27
|
|ARENA
|10,98
|10.218.017
|% -1,88
|
|SASA
|30,82
|1.748.744.306
|% 8,75
|
|GARAN
|8,46
|898.088.971
|% 0,12
|
|THYAO
|13,16
|504.506.642
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,28
|368.883.482
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,30
|302.349.044
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|194.977.658
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|302.349.044
|% 1,32
|
|GARAN
|8,46
|898.088.971
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,81
|106.711.811
|% 1,12
|
|SASA
|30,82
|1.748.744.306
|% 8,75
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5980
|8,6019
|% -0,20
|
|Euro
|10,1638
|10,1687
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8953
|11,9550
|% 0,21
|
|Frank
|9,3365
|9,3927
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2838
|2,2953
|% -0,32
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,04
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|25,23
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|12,20
|
|Çeyrek
|806
|824
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,08
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|-0,13
|