***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2022 14:15
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ş.NURKAN KAÇMAZ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 25.01.2012 0 212 334 88 50 nurkan.kacmaz@martigyo.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 700446
İLERİ DÜZEY LİSANSI 200239
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 300175
KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 601367
GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI 922329
DİLEK ÖZTÜRK MUHASEBE MÜDÜRÜ 09.09.2014 02123348850 dilek.ozturk@marti.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011711
BIST
14:022.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 26,73
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
14:0214,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0401
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
14:0216,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
14:02917,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,95
|Açılış
|: 917,88
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:00
|OLMK
|7,70
|1.856.031
|% 10,00
|
|PENTA
|419,10
|33.542.275
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,16
|1.293.844
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.971.786
|% 9,94
|
|SONME
|34,50
|6.222.134
|% 9,94
|
|PKENT
|318,60
|119.739.886
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|TURGG
|178,50
|6.302.742
|% -5,05
|
|DAGHL
|13,20
|1.510.928
|% -5,04
|
|SILVR
|7,20
|14.724.502
|% -4,89
|
|THYAO
|27,88
|1.258.124.843
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,95
|1.210.742.255
|% 1,36
|
|EREGL
|36,28
|1.022.540.453
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|934.613.209
|% 0,00
|
|SISE
|13,95
|885.791.410
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,30
|296.740.670
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,97
|487.695.977
|% 1,53
|
|KRDMD
|14,95
|1.210.742.255
|% 1,36
|
|PETKM
|8,81
|708.099.230
|% 1,73
|
|GARAN
|11,83
|934.613.209
|% 0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8154
|14,8272
|% 0,25
|
|Euro
|16,3514
|16,3659
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,4183
|19,5157
|% -0,07
|
|Frank
|15,8700
|15,9656
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9389
|3,9587
|% 0,21
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|3,95
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|38,28
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|18,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|9,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,24
|