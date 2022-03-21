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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2022 14:15
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ş.NURKAN KAÇMAZ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 25.01.2012 0 212 334 88 50 nurkan.kacmaz@martigyo.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 700446
İLERİ DÜZEY LİSANSI 200239
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 300175
KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 601367
GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI 922329
DİLEK ÖZTÜRK MUHASEBE MÜDÜRÜ 09.09.2014 02123348850 dilek.ozturk@marti.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011711


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OLMK 7,70 1.856.031 % 10,00  
PENTA 419,10 33.542.275 % 9,97  
AKMGY 46,16 1.293.844 % 9,96  
KAPLM 68,05 8.971.786 % 9,94  
SONME 34,50 6.222.134 % 9,94  
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Euro 16,3514 16,3659 % 0,01  
Sterlin 19,4183 19,5157 % -0,07  
Frank 15,8700 15,9656 % 0,38  
Riyal 3,9389 3,9587 % 0,21  
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14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.926 3,95  
Altın Gr. 920 920 5,67  
Cumhuriyet 6.094 6.186 36,00  
Tam 6.067 6.219 38,28  
Yarım 2.933 3.008 18,52  
Çeyrek 1.471 1.504 9,26  
Gümüş.Ons 24,99 25,04 0,05  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 0,09  
B. Petrol 112 112 4,24  
Seans Raporu 14:00
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