***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 110.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 220.000.000 TL bedelli artırılarak 330.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 11.06.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 08.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılan payların toplam nominal değeri 171.064.215,050 TL'dir. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 48.935.784,950 TL olup, kalan paylar, 13-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin www.martigyo.com ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden ulaşılabilir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949967BIST