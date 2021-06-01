***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.05.2021 tarih 1075 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Pınar Massena ve Mehmet Erdoğan'ın görevlendirilerek, Ayşe Pınar Massena'nın Komite Başkanı olarak seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi olarak Mehmet Erdoğan'ın Başkan, Halil Bülent Çorapçı ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ş.Nurkan Kaçmaz'ın üye olarak seçilmesine,- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak Ayşe Pınar Massena'nın Başkan, Halil Bülent Çorapçı'nın üye olarak seçilmesineoybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939434BIST