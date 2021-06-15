***MRGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.06.2021 09:41
***MRGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 11.06.2021 tarihinde başlayan % 200 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 08.07.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942307
BIST
11:031.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
11:038,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,4981
11:0310,3451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0372
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3075
11:03509,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,37
|Açılış
|: 509,10
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler11:01
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,69
|4.537.224
|% 8,77
|
|OYYAT
|25,38
|58.747.168
|% 8,37
|
|INTEM
|44,80
|4.450.141
|% 5,61
|
|EGGUB
|188,00
|24.812.071
|% 5,38
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|24.729.695
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|894.442
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,60
|372.024.937
|% 0,76
|
|BOBET
|6,17
|313.770.287
|% 2,32
|
|HALKB
|5,23
|243.337.347
|% -2,43
|
|GARAN
|8,35
|235.653.876
|% -0,83
|
|YESIL
|2,44
|169.351.385
|% -5,06
|
|YESIL
|2,44
|169.351.385
|% -5,06
|
|EKGYO
|2,20
|152.609.312
|% 0,46
|
|BOBET
|6,17
|313.770.287
|% 2,32
|
|HALKB
|5,23
|243.337.347
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,25
|76.297.973
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5174
|8,5189
|% -0,45
|
|Euro
|10,3336
|10,3419
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9755
|12,0355
|% -0,34
|
|Frank
|9,4383
|9,4952
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2619
|2,2733
|% -0,57
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,16
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,36
|