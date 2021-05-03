***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 28.01.2021 tarih - E-32992422-205.04.04-1004 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Bursa Şubesi, Çekirge Mah Çekirge Cad Gökçen Apt Blok 97/1 c Osmangazi /BURSA adresinde açılması 30.04.2021 tarihli 10320 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934195BIST