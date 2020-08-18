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***MRSHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

18.08.2020 18:44
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***MRSHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [MRSHL]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MRSHL.E payları 19/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 02/09/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.  Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869769


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ARMDA 29,04 6.026.582 % 10,00  
MAKTK 2,53 90.056.109 % 10,00  
MRGYO 2,09 9.993.185 % 10,00  
RTALB 57,20 666.630.687 % 10,00  
TKURU 80,95 340.880 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3712 7,3808 % -0,04  
Euro 8,7992 8,8135 % 0,65  
Sterlin 9,7380 9,7868 % 1,06  
Frank 8,1352 8,1842 % 0,40  
Riyal 1,9611 1,9709 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.004 18,18  
Altın Gr. 476 476 5,34  
Cumhuriyet 3.153 3.201 22,00  
Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,96 27,99 0,48  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,15  
Seans Raporu 18:05
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