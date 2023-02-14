***MRSHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***MRSHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MRSHLİlgili Şirket Ünvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.Satışa Konu Paylar TRAMRSHL91E9Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)MRSHL, TRAMRSHL91E9 994.134 9,94134Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Akzo Nobel Coatings International B.V.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 402,36Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 321,89 TL - 482,83 TLİşlem Tarihi 15.02.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarMarshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.'nin sermayesinin 10.994.134 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 994.134 TL nominal değerli payların Akzo Nobel Coatings International B.V.'ye pay başına 402,36 TL fiyattan tahsisli olarak satışı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 15/02/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113279BIST