***MRSHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
14.02.2023 22:34
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MRSHL
İlgili Şirket Ünvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar TRAMRSHL91E9
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
MRSHL, TRAMRSHL91E9 994.134 9,94134
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Akzo Nobel Coatings International B.V.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL) 402,36
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 321,89 TL - 482,83 TL
İşlem Tarihi 15.02.2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.'nin sermayesinin 10.994.134 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 994.134 TL nominal değerli payların Akzo Nobel Coatings International B.V.'ye pay başına 402,36 TL fiyattan tahsisli olarak satışı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 15/02/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113279
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0480
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8826
En Düşük
18,8148
10:4220,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3283
En Düşük
20,1803
10:421.124,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.124,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.124,83
En Düşük
1.121,76
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8443
|18,8826
|% 0,25
|
|Euro
|20,2271
|20,2536
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8782
|22,9929
|% 0,06
|
|Frank
|20,3747
|20,4975
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0078
|5,0329
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.718
|0,00
|
|Yarım
|3.729
|3.777
|1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.888
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,06
|