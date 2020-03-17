***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:26
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830038
BIST
12:3482.245
En Yüksek
|Değişim
|: -6,42%
|| -5.643,31
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.201
12:346,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,4590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4644
En Düşük
6,4177
12:347,1751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:34306,43
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -7,01
|Açılış
|: 307,78
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.011.028
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|IHYAY
|0,54
|6.244.613
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.299.864
|% -10,00
|
|CIMSA
|5,49
|2.945.405
|% -10,00
|
|LINK
|13,59
|252.161
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|399.119.034
|% -9,86
|
|THYAO
|7,43
|329.308.647
|% -9,72
|
|GARAN
|7,90
|261.560.086
|% -3,54
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|AKBNK
|5,77
|93.507.450
|% -3,35
|
|TSKB
|0,86
|48.162.782
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.445.132
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,43
|329.308.647
|% -9,72
|
|EKGYO
|1,07
|40.882.103
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8453
|7,8846
|% -0,32
|
|Frank
|6,7677
|6,8085
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7164
|1,7250
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,65
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.056
|2.108
|25,25
|
|Yarım
|994
|1.020
|12,21
|
|Çeyrek
|498
|510
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,34
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|-0,02
|